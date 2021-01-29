В крае будет создан онлайн-банк земельных участков

По инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина специалисты региональных Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности и Министерства информационного развития и связи приступили к работе по созданию краевого банка земельных участков. Это новый этап реализации поручения главы региона по расширению возможностей получения наиболее полной информации по инвестпроектам и имуществу.В ближайшее время будет сформирован перечень участков на территории Перми, которые не находятся в частной собственности, и где не располагаются объекты капитального строительства. В результате, появится банк земельных участков, готовых для вовлечения в оборот и строительства.Сейчас ведется работа по интеграции банка в Государственную региональную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Пермского края (РИСОГД). Кроме того, разрабатывается функционал по автоматизации процессов выборки земельных участков для включения в онлайн-банк.Когда эта работа будет завершена, новый сервис будет размещен на градостроительном портале, и информация о свободных землях станет доступна всем желающим.Планируется, что такая аналитическая работа будет проделана по всем муниципалитетам региона, и в банк земельных участков будут включены все свободные земли Пермского края.