Молодежный форум «Пермский период» пройдет в марте
В рамках события запланировано три образовательных трека и проектная школа. Программа форума рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Отметим, что в текущем году для ребят предусмотрены электронные сертификаты участников. Их получат те, кто успешно решит предложенные кейсы на образовательных площадках.
Для удобства молодых прикамцев разрабатываются два формата проведения: офлайн и онлайн с обратной связью для участников.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Форум стал центром притяжения молодых людей всего края. Он открывает возможности для самореализации, становится местом встречи единомышленников, позволяет молодежи получить уникальную информацию из первых рук. Сейчас важно услышать потребности молодежи, а также создать все условия для ее развития».
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