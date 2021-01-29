Молодежный форум «Пермский период» пройдет в марте

Ежегодный молодежный форум «Пермский период» в этом году пройдет в начале весны. Традиционно мероприятие состоится в социокультурном пространстве «Завод Шпагина». Старт форума запланирован на 6 марта.В рамках события запланировано три образовательных трека и проектная школа. Программа форума рассчитана на молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Отметим, что в текущем году для ребят предусмотрены электронные сертификаты участников. Их получат те, кто успешно решит предложенные кейсы на образовательных площадках.Для удобства молодых прикамцев разрабатываются два формата проведения: офлайн и онлайн с обратной связью для участников.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Форум стал центром притяжения молодых людей всего края. Он открывает возможности для самореализации, становится местом встречи единомышленников, позволяет молодежи получить уникальную информацию из первых рук. Сейчас важно услышать потребности молодежи, а также создать все условия для ее развития».