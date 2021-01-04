Новогодние каникулы проводим увлекательно

Пермский краеведческий музей открыл свои двери. Его архитектурно-ландшафтный филиал в Хохловке приглашает на обзорные экскурсии и самые разные мастер-классы, а в Доме Мешкова посетителей ждет новая экспозиция, посвященная эвенкам - сибирскому кочевому народу. Своими экспонатами в рамках культурного обмена поделились новосибирские музейщики. Художественная галерея тоже в строю после двух выходных дней.Хорошо придавить, а для верности лучше постучать - вот так на куске материи начинает появляться композиция. Наталья выступает в роли автора, а учитывая, что место встречи Хохловка, то первым отпечатывается символ музея - мельница.Наталья: "Планирую обшить кружевами, и подарить, как платочек, на память".Вот так все желающие могут освоить такое ремесло, как набойка, известное давно и помогающее украшать ткань различными рисунками. В запасе уже готовые штампы, краска, и материя - дальше полёт фантазии и предпочтений. Анна Назарова, народный мастер Пермского края по набойке: "Это чердынский штамп, Очёр или Кудымкар, в зависимости от того, откуда человек приехал, зачастую ему бывает приятно сделать то, что относится к его малой родине".По соседству - фетр, иголки, нитки и мягкая набивка - это уже мастер-класс по созданию игрушек.Традиционно, рассказали в Хохловке, для гостей готовят разные сюрпризы. Музей работает, можно изучать памятники деревянного зодчества, просто кататься с горки и наслаждаться природой, а можно присоединиться к мастер-классам и не только.Юлия Бушмакина, и.о. заведующего архитектурно-этнографического музея «Хохловка»: "С четвёртого января у нас приезжает фольклорный ансамбль в музей, можно поиграть в народные задорные игры, как это делали наши бабушки и дедушки, а с шестого января начинаются святки". Пермяки и гости города предпочитают отдыхать активно, не только листая каналы на телевизоре. Алла Борисовна приехала из Екатеринбурга, в планах вместе с родственниками пройтись по музеям - начали с Дома Мешкова.Здесь среди прочего посетителей ждёт новая экспозиция, которая приехала из Новосибирска - «Эвенки - кочевники тайги». Оленья упряжь, сумки, лыжи - для Перми коллеги отбирали наиболее яркие экспонаты.Все экспонаты очень интересны, настолько, что хочется потрогать руками, но правила есть правила - например, шаманский костюм и бубен, к ним же - металлические подвески, а по соседству колотушка и шаманский топор.Выставка пробудет в Перми до середины февраля. В каникулы есть выбор, куда пойти и что посмотреть. Открыты галерея и Музей пермских древностей, Хохловка и Дом Мешкова — так что знакомство с историей можно смело включать в свои новогодние планы.