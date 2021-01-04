← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.01.2021
Новогодние каникулы проводим увлекательно
Хорошо придавить, а для верности лучше постучать - вот так на куске материи начинает появляться композиция. Наталья выступает в роли автора, а учитывая, что место встречи Хохловка, то первым отпечатывается символ музея - мельница.
Наталья: "Планирую обшить кружевами, и подарить, как платочек, на память".
Вот так все желающие могут освоить такое ремесло, как набойка, известное давно и помогающее украшать ткань различными рисунками. В запасе уже готовые штампы, краска, и материя - дальше полёт фантазии и предпочтений. Анна Назарова, народный мастер Пермского края по набойке: "Это чердынский штамп, Очёр или Кудымкар, в зависимости от того, откуда человек приехал, зачастую ему бывает приятно сделать то, что относится к его малой родине".
По соседству - фетр, иголки, нитки и мягкая набивка - это уже мастер-класс по созданию игрушек.
Традиционно, рассказали в Хохловке, для гостей готовят разные сюрпризы. Музей работает, можно изучать памятники деревянного зодчества, просто кататься с горки и наслаждаться природой, а можно присоединиться к мастер-классам и не только.
Юлия Бушмакина, и.о. заведующего архитектурно-этнографического музея «Хохловка»: "С четвёртого января у нас приезжает фольклорный ансамбль в музей, можно поиграть в народные задорные игры, как это делали наши бабушки и дедушки, а с шестого января начинаются святки". Пермяки и гости города предпочитают отдыхать активно, не только листая каналы на телевизоре. Алла Борисовна приехала из Екатеринбурга, в планах вместе с родственниками пройтись по музеям - начали с Дома Мешкова.
Здесь среди прочего посетителей ждёт новая экспозиция, которая приехала из Новосибирска - «Эвенки - кочевники тайги». Оленья упряжь, сумки, лыжи - для Перми коллеги отбирали наиболее яркие экспонаты.
Все экспонаты очень интересны, настолько, что хочется потрогать руками, но правила есть правила - например, шаманский костюм и бубен, к ним же - металлические подвески, а по соседству колотушка и шаманский топор.
Выставка пробудет в Перми до середины февраля. В каникулы есть выбор, куда пойти и что посмотреть. Открыты галерея и Музей пермских древностей, Хохловка и Дом Мешкова — так что знакомство с историей можно смело включать в свои новогодние планы.
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