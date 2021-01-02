В полиции рассказали подробности раскрытия угона на Компросе

В полиции рассказали подробности раскрытия угона, совершенного в новогоднюю ночь неизвестными.Напомним, в новогоднюю ночь двое молодых людей попали в обзор уличной камеры на Комсомольском проспекте. На видео, опубликованном в социальной сети видно, как они ломают металлические ворота, пытаясь их открыть. Затем они снимают ворота с петель и угоняют ВАЗ-2109. "Автомобиль был обнаружен стражами порядка в Мотовилихинском районе краевой столицы и передан владелице. Личности мужчин, причастных к инциденту, установлены сотрудниками полиции в кратчайшие сроки. Они задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции Свердловского района. Один из них - пермяк 1988 года рождения уже допрошен в качестве подозреваемого. Расследование дела продолжается", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.