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В Нытвенском районе на трассе М7 "Волга" произошла серия ДТП
В Очере на той же дороге снегоуборочный КАМАЗ зацепила проезжавшая мимо фура.
Еще одно ДТП - "Лада Приора" въехала в движущуюся фуру. Водитель большегруза с места аварии скрылся.
Еще в двух авария на трассе пострадали фура и микроавтобус.
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