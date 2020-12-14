В районах Перми началось строительство ледовых городков

В районах Перми началось строительство 12 ледовых городков с 56 объектами, объединённых темой космоса. Такой выбор связан с тем, что в 2021 году исполняется 60 лет с момента полёта Юрия Гагарина в космос. Как сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, ледовые городки откроются в конце декабря.Так, в Ленинском районе Перми ледовые объекты появятся в трех точках. У главной городской ёлки, установленной на эспланаде, строят ледовое ограждение под названием «Спутник». В Театральном сквере у Пермского академического театра оперы и балета появятся две детские горки для катания, а на набережной Перми – скульптурная группа «Молёбка», посвящённая одной из самых известных в среде уфологов территорий Пермского края.В Свердловском районе началось строительство ледового городка, который расположится у Дворца культуры им. Солдатова и будет посвящён теме первого полета человека в космос. Там возведут 3 горки, а также ледовые объекты. В Индустриальном районе Перми началось строительство ледовых объектов в парке им. Миндовского. Там появятся ледовое панно «Поехали», комплекс из двух горок «Байконур» и 3 детские горки. Здесь же можно будет сделать красочные фото с ледовыми Белкой и Стрелкой – собаками, побывавшими в космосе.Ледовые городки в Кировском районе будут располагаться на площади у дворца культуры «Урал» в микрорайоне Новый Крым и в парке культуры и отдыха «Счастье есть». Здесь построят горки «Отроки во вселенной» и «Трава у дома». В ледовом городке «Космодром «Урал» появится лабиринт, горки, ледовые объекты.В Орджоникидзевском районе Перми жители и гости города могут посетить парк культуры и отдыха им. Чехова, где будут построены горки «Марсианский сад» и «Международная космическая станция «МКС», а также горка для детей и ледовый «Луноход 1» – первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого небесного тела – Луны с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года. Ещё один ледовый городок «Незнайка на Луне» расположится перед клубом им. Златогорского, он будет состоять из горок и таких ледовых объектов, как лабиринт, «чаша».В Дзержинском районе в сквере им. Дзержинского началось обустройство ледового городка «Космодром «Дзержинский» – это развлекательный комплекс с зонами для фотографирования и ледовыми горками. Весь проект состоит из пяти элементов: на самом входе в городок расположится центральная скульптурная композиция «Космонавты» – организованная зона для фотографирования. Следующая дополнительная зона для фотографий – скульптурная композиция «85 лет Дзержинскому району». Здесь обустраиваются ледовые горки «Луноход», «Космолет» и «Покатушка» для детей младшего дошкольного возраста. Каждая фигура будет подсвечена прожекторами со своим цветовым оттенком.В Мотовилихинском районе ледовые локации традиционно разместятся в сквере им. Розалии Землячки – здесь в городке под названием «Созвездие Мотовилихи», появятся горки из льда, скульптурная композиция «Трон», входная группа «2021» и арт-объект «Почта Деда Мороза», установят и украшенную ёлку. Ледовые объекты также можно будет увидеть на площади около УДС «Молот».Обустройство ледового городка началось и в посёлке Новые Ляды. Он расположится на площади перед клубом «Юбилейный» по улице Мира, 1. Городок будет называться «КосмоЛёд», основная идея оформления – путешествие человека в космос.Напомним, в связи с эпидемиологической ситуацией, городские власти приняли решение отказаться от строительства главного ледового городка на эспланаде и сместить акцент с массовых мероприятий на усиление ледовых городков и развитие пешеходных маршрутов в разных районах Перми.