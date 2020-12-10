Кизел стал лидером по расселению аварийного жилья
В Чернушинском городском округе исполнение плана составило 104%, из аварийных домов расселено 80 человек. В Куединском муниципальном районе этап выполнен на 100%. Из трех аварийных домов общей площадью 273 квадратных метра расселены 12 человек. С окончанием текущего года завершится первый этап нацпроекта, стартовавший в 2019 году. На конец ноября план выполнен на 91%, к концу декабря ожидается 100%-ное исполнение. Всего за этап будет расселено 56 тысяч квадратных метров аварийного жилья.
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