Кизел стал лидером по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает краевой минстрой. На конец ноября этап 2020 года исполнен на 48%, расселено более 20 тысяч квадратных местров, до конца года эти цифры еще возрастут. Из 33 муниципалитетов края, участвующих в этом этапе, пять территорий завершили исполнение плана на год раньше. В Кизеле исполнение плана составило 134%: расселено 613 квадратных метров, новое жилье получил 31 человек.В Чернушинском городском округе исполнение плана составило 104%, из аварийных домов расселено 80 человек. В Куединском муниципальном районе этап выполнен на 100%. Из трех аварийных домов общей площадью 273 квадратных метра расселены 12 человек. С окончанием текущего года завершится первый этап нацпроекта, стартовавший в 2019 году. На конец ноября план выполнен на 91%, к концу декабря ожидается 100%-ное исполнение. Всего за этап будет расселено 56 тысяч квадратных метров аварийного жилья.