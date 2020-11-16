Пермяк взял в кредит 800 тысяч рублей по фиктивным документам

Ленинский суд Перми признал местного жителя виновным в совершении мошенничества. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в августе 2018 года мужчина решил взять в одном из банков города кредит, пользуясь подложными документами, и похитить деньги, не намереваясь выплачивать обязательство.Сообщники изготовили мужчине фиктивные документы о месте работы и справку о доходах, где содержалась недостоверная информация. Гражданин пришел в отделение банка, злоупотребляя доверием сотрудника, предъявил ложные сведения, представив поддельные документы, и оформил на свое имя кредит в размере 800 тысяч рублей. Получив деньги, покинул банк и больше не выходил на связь с сотрудниками кредитной организации. Доход злоумышленники разделили между собой.Через некоторое время представители банка, подозревая заемщика в хищении, обратились за помощью в полицию. Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину и доказали его причастность к совершению преступления.Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, а также обязал возместить причиненный материальный ущерб.