Пермяк взял в кредит 800 тысяч рублей по фиктивным документам
Сообщники изготовили мужчине фиктивные документы о месте работы и справку о доходах, где содержалась недостоверная информация. Гражданин пришел в отделение банка, злоупотребляя доверием сотрудника, предъявил ложные сведения, представив поддельные документы, и оформил на свое имя кредит в размере 800 тысяч рублей. Получив деньги, покинул банк и больше не выходил на связь с сотрудниками кредитной организации. Доход злоумышленники разделили между собой.
Через некоторое время представители банка, подозревая заемщика в хищении, обратились за помощью в полицию. Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину и доказали его причастность к совершению преступления.
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов, а также обязал возместить причиненный материальный ущерб.
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