В пяти городах Пермского края школьники переходят на дистант
«Эти города самые крупные в Пермском крае, в них, по данным Роспотребнадзора, наблюдается наиболее интенсивный рост заболеваемости. При этом важно, чтобы ребята оставались дома, а не гуляли по торговым центрам», – пояснил губернатор Дмитрий Махонин.
Добавим, что на дистанционное обучение переведены также учащиеся 6-11 классов и дополнительное образование в других регионах страны, например, в Самарской, Свердловской области, Башкирии и Москве.Напомним, что для снижения рисков распространения коронавируса в Пермском крае оперштабом также принято решение об ограничении работы заведений общественного питания - с 16 ноября они не смогут принимать посетителей с 01:00 до 06:00. Данная мера вводится сроком на 28 дней. Кроме того, сокращено допустимое количество участников мероприятий в помещениях (до 30 чел.), работодатели обязаны перевести 30% офисных работников на удаленную работу.
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