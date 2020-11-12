Сама нанесла себе травмы? В березниковской больнице им. Вагнера разгорается скандал с пожилой пациенткой

В Березниках разгорается скандал по поводу госпитализации 86-летней женщины в больнице им. Вагнера. После четырех дней в медучреждении родственники пенсионерки обнаружили ее с синяками на лице и теле. Как сообщает «Комсомольская правда»-Пермь», 2 ноября пенсионерка Таисья Коротаева почувствовала себя плохо, весь последний год из-за низкого гемоглобина у нее было предынсультное состояние. Родные вызвали доктора. Приехал молодой медбрат, взял анализы и сказал, что результаты будут готовы через два дня, но в итоге их потеряли. Состояние продолжало ухудшаться, бабушка начала задыхаться и 6 ноября родные сделали повторный вызов врача. Бабушку экстренно госпитализировали в отделение терапии в больницу имени Вагнера в субботу, 7 ноября.По словам родных, в день госпитализации пациентке сделали переливание. Ее состояние значительно улучшилось, она говорила по телефону с родными. А через полтора дня общение прервалось, бабушка перестала отвечать на звонки, а посещать ее было нельзя из-за карантина по COVID-19."В итоге все родственники встали на уши: с понедельника начали ломится в кабинеты и звонить куда только можно. Ведь такого раньше никогда не было, чтобы бабушка спала полтора дня. В итоге мой папа все-таки добился, чтобы его пустили к маме в палату и сразу стало ясно, почему ее не хотели показывать. Бабуля лежит, привязанная к кровати, все лицо в синяках, а сама практически в состоянии овоща, рассказать толком ничего не может. Передачки все это время не передавались, грязные вещи лежали и разносили ароматы на всю палату, бабушка лежала полуголой, хотя в палате не жара, и никто ей не менял постель, она была вся мокрая. Кормили ли ее – тоже вопрос, сама кушать она не может", - рассказала «Комсомольской правде»-Пермь» внучка Таисьи Коротаевой. В руководстве больницы сообщили, что сейчас идет служебная проверка, в том числе и правоохранительными органами. "Утаивать или скрывать информацию руководство учреждения не собирается. Сейчас мы готовим заявление в соответствующие органы с целью расследования данного случая. И если органами внутренних дел будет установлено, что вред был причинен нашими сотрудниками, то будут приниматься соответствующие меры наказания. До этого момента все обвинения в адрес медицинских работников – незаконны. И то, что сейчас появляется в СМИ, это предположения и домыслы. Администрацией больницы проведена проверка по данному факту. В ходе которой установлено, что со стороны медицинских работников пациентке была оказана вся необходимая медицинская помощь. С момента поступления в больницу, в результате лечения, показатели здоровья женщины были значительно улучшены. Однако у пациентки наблюдается психическое расстройство. В связи с чем, по неосторожности, она нанесла себе травмы. В ходе лечения женщина была осмотрена врачом психиатром, в заключении которого было рекомендовано применить в отношении данной пациентки - фиксацию мягкими вязками, во избежание нанесения травм самой себе. Медицинскими работниками за пациенткой осуществляется должный уход", - рассказали «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе больницы имени Вагнера в Березниках.