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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.10.2020

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае продлил существующие ограничения до 15 ноября

Вопреки ожиданиям, новых ограничений не вводится, но все существующие продлены. Так, на две недели пролонгирован режим самоизоляции для пожилых и людей с хроническими заболеваниями, а также запрет на те виды услуг, что предполагают массовые скопления людей и тесный контакт между ними. Правда, на общественный транспорт это не распространяется. До особого распоряжения запрещены дискотеки и работа детских развлекательных центров. Пожалуй, новое из прозвучавшего – максимальное сокращение всех культурно-массовых мероприятий. Уже начали поступать новости о переносе дат проведения некоторых форумов и фестивалей.

Опубликовано: 31.10.2020 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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