Пермяки получают фальшивые извещения о поверке счетчиков

Горожане в Перми снова начали получать листовки, где под вывеской единой информационной службы ЖКХ Перми их предупреждают о необходимости проверки счётчиков на воду, иначе их показания будут считаться недействительными. При этом в своё время региональные антимонопольщики запретили распространение этой информации, так как это прямое нарушение закона о рекламе. Тем не менее, горожан продолжают призывать вызывать специалистов для проверки и возможной замены оборудования. Со своей стороны в Пермском водоканале обратили внимание клиентов на то, что существует регламент всех проверок, в том числе оповещение о сроках.Елена Бондаренко, начальник отдела методологии, сбытовой деятельности ООО «Новогор-Прикамье»: "Потребители должны понять, что в каждом паспорте на приборы учёта, которые у них хранятся, есть сроки проверки. Например, горячеводные приборы надо проверять каждые четыре года, по холодной воде - раз в пять-шесть лет. Ещё мы размещаем для своих клиентов информацию на лицевой стороне квитанции, где они могут увидеть сроки проверки приборов учёта".