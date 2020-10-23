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Пермяки получают фальшивые извещения о поверке счетчиков
Елена Бондаренко, начальник отдела методологии, сбытовой деятельности ООО «Новогор-Прикамье»: "Потребители должны понять, что в каждом паспорте на приборы учёта, которые у них хранятся, есть сроки проверки. Например, горячеводные приборы надо проверять каждые четыре года, по холодной воде - раз в пять-шесть лет. Ещё мы размещаем для своих клиентов информацию на лицевой стороне квитанции, где они могут увидеть сроки проверки приборов учёта".
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