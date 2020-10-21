← Смахивает на панику: пермяки бездумно скупают лекарства
Краевой Минпромторг: из 100 тысяч сотрудников промпредприятий только 7 тысяч переведены на удаленную работу →
В МВД предупредили об ответственности за фейковую информацию
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← Смахивает на панику: пермяки бездумно скупают лекарства
Краевой Минпромторг: из 100 тысяч сотрудников промпредприятий только 7 тысяч переведены на удаленную работу →
|
20.10.2020 в 10:20
14.10.2020 в 16:15
14.10.2020 в 13:00
13.10.2020 в 10:12
11.10.2020 в 11:11
20.10.2020 в 15:52
20.10.2020 в 11:20
14.10.2020 в 14:29
08.10.2020 в 12:05
25.09.2020 в 09:05
Краевой Минпромторг: из 100 тысяч сотрудников промпредприятий только 7 тысяч переведены на удаленную работу
В МВД предупредили об ответственности за фейковую информацию
Смахивает на панику: пермяки бездумно скупают лекарства
Интервью с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.10.2020
В ПФР сообщили о новом виде мошенничества
В Прикамье открыли музей домового
Пора менять резину: в Прикамье ожидается гололедица
Когда деревообработку можно назвать экологичной?
В Пермском крае выявлено 128 новых случаев коронавируса
В Кунгуре "хлебовозка" задавила пешехода с тростью
Пионеры-вампиры: вышел первый трейлер сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова
Послание губернатора депутатам Законодательного собрания Пермского края можно посмотреть онлайн
Сколько денег потеряли россияне в период самоизоляции
В Прикамье планируют создать региональный ресурсный центр поиска пропавших людей
В Перми добавлены рейсы на 8 автобусных маршрутах
В "Ростелеком" рассказали о виртуальной телефонии, удаленных рабочих местах и видеонаблюдении
В выходные закроют движение на участке улицы Героев Хасана
Пермских первоклассников посвятили в гимназисты
В Перми выберут лучшего тренера
На Комсомольском проспекте начали высаживать липы-крупномеры
Пермские компании стали победителями окружного этапа Всероссийской премии «Экспортер года»
Пермячка получила материнский капитал на несуществующего ребенка
Никто не хотел отвечать. Вынесено решение суда по делу о сосульке
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Смахивает на панику: пермяки бездумно скупают лекарства
Интервью с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае Павлом Миковым
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 20.10.2020
В ПФР сообщили о новом виде мошенничества
В Прикамье открыли музей домового
Пора менять резину: в Прикамье ожидается гололедица
Когда деревообработку можно назвать экологичной?
В Пермском крае выявлено 128 новых случаев коронавируса
В Кунгуре "хлебовозка" задавила пешехода с тростью
Пионеры-вампиры: вышел первый трейлер сериала "Пищеблок" по роману Алексея Иванова
Добавить комментарий: