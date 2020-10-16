Пермский политех переводит студентов на дистанционное обучение
"На дистанционный формат перейдут студенты очно-заочной и заочной форм обучения, кроме выпускных курсов", — уточнили интернет-порталу в вузе.
Напомним, ранее все лекции в онлайн-режим перевел Пермский государственный национальный исследовательский университет. Данная мера вводится также с 19 октября. При этом практические, лабораторные занятия, которые требуют специального оборудования, будут продолжаться в очном формате.
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