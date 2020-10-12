← Гигантскую лужу на ул. Соликамской так и не ликвидировали
Почти рекорд: за сутки в Пермском крае выявлено 104 случая коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 10818. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,09 (на 11 октября – 1,09).
Из 104 новых инфицированных – 35 мужчин, 68 женщин, 1 ребенок. Среди них: младше 45 лет – 18 человек, 56 человек в возрасте 45-65, 29 человек старше 65 лет.
Напомним, рекордное количество выявленных за сутки случаев коронавируса было зафиксировано в Прикамье 14 июня - 107 случаев.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Гигантскую лужу на ул. Соликамской так и не ликвидировали
"Рассказывала про денежную реформу". В Перми псевдоработница пенсионного фонда не смогла обжаловать приговор
Баскетбольный клуб "Парма" ушёл на карантин
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Ленинградской области установлен знак в память о погибших бойцах 21-й Пермской дивизии
Прокуратура открывает горячую линию по вопросам соблюдения прав предпринимателей
В лобовом ДТП около Перми пострадали три человека
Минприроды Пермского края переходит на дистанционный режим работы
В Перми в микрорайоне Кислотные дачи построена скейтплощадка
В Пермском крае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом
Добавить комментарий: