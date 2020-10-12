"Рассказывала про денежную реформу". В Перми псевдоработница пенсионного фонда не смогла обжаловать приговор

Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу 31-летней жительницы Красноуфимска. Напомним, в июле текущего года Мотовилихинский районный суд признал злоумышленницу виновной в совершении кражи, разбойного нападения и приговорили к 5 годам 10 месяцам колонии.Оба преступления были совершены в отношении пермских пенсионеров. Злоумышленница заходила в их дома под видом сотрудника пенсионного фонда и сообщала о проведении денежной реформы. В декабре 2019 года осужденная попала в квартиру к 80-летнему мужчине и попросила предоставить наличность для сверки номеров купюр. Инцидент произошел на улице Хрустальная. Дедушка слишком поздно понял, что его обманывают и попытался забрать сбережения обратно. Злоумышленница сначала брызнула пенсионеру в лицо из газового баллончика, а затем нанесла несколько ударов шариковой ручкой по руке. Псевдоработница выхватила 130 тысяч рублей и скрылась."Подозреваемую задержали оперативники УМВД России по г. Перми совместно с коллегами из Екатеринбурга. Известно, что псевдоработница проживала в Свердловской области, а в Пермь приезжала для совершения преступлений. В ходе работы с задержанной стало известно еще об одной краже. Речь идет о пожилой женщине, которая проживает на улице Макаренко. Злоумышленница попросила у хозяйки дома стакан воды. Пока пенсионерка ходила на кухню, гостья похитила 200 тысяч рублей и скрылась," - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Осужденная посчитала приговор Мотовилихинского районного суда слишком суровым и обратилась в вышестоящую инстанцию. Пермский краевой суд, рассмотрев материалы дела, сократил срок отбывания наказания на три дня. В остальном приговор оставили без изменений, а жалобу - без удовлетворений. Отбывать наказание псевдоработница отправится в колонию общего режима.