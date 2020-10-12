← Баскетбольный клуб "Парма" ушёл на карантин
"Рассказывала про денежную реформу". В Перми псевдоработница пенсионного фонда не смогла обжаловать приговор
Оба преступления были совершены в отношении пермских пенсионеров. Злоумышленница заходила в их дома под видом сотрудника пенсионного фонда и сообщала о проведении денежной реформы. В декабре 2019 года осужденная попала в квартиру к 80-летнему мужчине и попросила предоставить наличность для сверки номеров купюр. Инцидент произошел на улице Хрустальная. Дедушка слишком поздно понял, что его обманывают и попытался забрать сбережения обратно. Злоумышленница сначала брызнула пенсионеру в лицо из газового баллончика, а затем нанесла несколько ударов шариковой ручкой по руке. Псевдоработница выхватила 130 тысяч рублей и скрылась.
"Подозреваемую задержали оперативники УМВД России по г. Перми совместно с коллегами из Екатеринбурга. Известно, что псевдоработница проживала в Свердловской области, а в Пермь приезжала для совершения преступлений. В ходе работы с задержанной стало известно еще об одной краже. Речь идет о пожилой женщине, которая проживает на улице Макаренко. Злоумышленница попросила у хозяйки дома стакан воды. Пока пенсионерка ходила на кухню, гостья похитила 200 тысяч рублей и скрылась," - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Осужденная посчитала приговор Мотовилихинского районного суда слишком суровым и обратилась в вышестоящую инстанцию. Пермский краевой суд, рассмотрев материалы дела, сократил срок отбывания наказания на три дня. В остальном приговор оставили без изменений, а жалобу - без удовлетворений. Отбывать наказание псевдоработница отправится в колонию общего режима.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Баскетбольный клуб "Парма" ушёл на карантин
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Ленинградской области установлен знак в память о погибших бойцах 21-й Пермской дивизии
Прокуратура открывает горячую линию по вопросам соблюдения прав предпринимателей
В лобовом ДТП около Перми пострадали три человека
Минприроды Пермского края переходит на дистанционный режим работы
В Перми в микрорайоне Кислотные дачи построена скейтплощадка
В Пермском крае выявлено 99 новых случаев заражения коронавирусом
Проверки систем пожарной безопасности не обошлись без ЧП
Пермский край. Неделя за 159 секунд
Добавить комментарий: