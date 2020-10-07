← Пермский институт культуры переходит на дистанционное обучение
В Перми 14 человек спасено на пожаре в жилом доме
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
← Пермский институт культуры переходит на дистанционное обучение
|
07.10.2020 в 13:05
07.10.2020 в 09:30
05.10.2020 в 12:23
05.10.2020 в 10:00
02.10.2020 в 17:10
25.09.2020 в 09:05
21.09.2020 в 17:53
21.09.2020 в 17:00
17.09.2020 в 18:19
08.09.2020 в 10:15
Дмитрий Махонин официальо вступил в должность губернатора Пермского края
В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации от гриппа
Пермяков приглашают на городские ярмарки
В Перми 14 человек спасено на пожаре в жилом доме
Пермский институт культуры переходит на дистанционное обучение
Сегодня Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края
Красота и практичность женской куртки бомбер
В Прикамье поступило еще 314 тысяч доз вакцины от гриппа
По факту ЧП на детской площадке возбуждено уголовное дело
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.10.2020
Трансляция церемонии инаугурации губернатора Пермского края - смотрите 7 октября в 13:00 на сайте vesti-perm.ru
Компьютерный томограф в пермском госпитале ветеранов не выдержал нагрузки
В Перми открылось новое здание Управления ФНС по Пермскому краю
Пермская школа №42 переведена на дистант
Осторожно, дикие животные! Лоси выходят к людям
"Малые дела": в Перми ремонтируют подъезды к домам детей-сирот
Краевая прокуратура проведет «прямую линию» по вопросам стимулирующих выплат медикам
На заводе Шпагина состоится «Большая книжная ярмарка»
Коми-пермяки проводили лето «Рябинником»
За минувшие сутки в Прикамье выявлено 88 случаев коронавируса, 5 человек скончались
В Перми работают мобильные пункты вакцинации от гриппа
В Соликамске на ребенка напала бродячая собака
По прозвищу «Стиляга». В Перми задержан наркодилер из Свердловской области
В двух районах Перми откроются городские сельскохозяйственные ярмарки
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Пермский институт культуры переходит на дистанционное обучение
Сегодня Дмитрий Махонин вступит в должность губернатора Пермского края
В Прикамье поступило еще 314 тысяч доз вакцины от гриппа
По факту ЧП на детской площадке возбуждено уголовное дело
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 06.10.2020
Трансляция церемонии инаугурации губернатора Пермского края - смотрите 7 октября в 13:00 на сайте vesti-perm.ru
Компьютерный томограф в пермском госпитале ветеранов не выдержал нагрузки
В Перми открылось новое здание Управления ФНС по Пермскому краю
Пермская школа №42 переведена на дистант
Осторожно, дикие животные! Лоси выходят к людям
Добавить комментарий: