← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.09.2020
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Депутаты Пермской городской думы высказались против сокращений автобусных маршрутов
Александр Филиппов, депутат Пермской городской Думы, председатель временной депутатской комиссии по транспорту: "Мы рекомендуем администрации продолжить работу по оптимизации, но при этом очень четко смотреть и считать. Чтобы любая оптимизация она минимально затрагивала интересы пассажиров".
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 25.09.2020
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