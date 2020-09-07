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В правила предоставления бесплатной пересадки внесены изменения
Напомним, на всем городском пассажирском транспорте доступна одна бесплатная пересадка между автобусами или трамваями в течение 40 минут, а из отдаленных районов – в течение 60 минут. Для совершения пересадки достаточно предъявить кондуктору билет об оплате и получить пересадочный талон.
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