В Перми проходит всероссийский фестиваль регби

На стадионе «Звезда» сегодня впервые пройдет всероссийский фестиваль регби. В нем примут участие 8 команд. Пермский «Витязь» сыграет с «Красным городом» из Йошкар-Олы. Вход — свободный, но зрителям нужно иметь маски и перчатки. Также 4 сентября в Перми впервые поборются за Кубок Губернатора по регби. В соревнованиях примут участие 8 команд мальчиков в возрасте до 14 лет из Перми, Казани, Кирова, Чебоксар, Ижевска и Йошкар-Олы. Игры групповой стадии продлятся до 16.00. Финальные матчи: 16.00-16.45.
Награждение победителей в 17.40, в перерыве матча «Лига Ставок – Высшей Лиги» между командами «Витязь» (Пермь) и «Красный город» (Йошкар-Ола).
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