"Пермская сетевая компания": Пермь к зиме готова

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При этом в ходе опрессовок специалисты «ПСК» столкнулись с серьезными трудностями – высокий износ коммуникаций привел к большому количеству обнаруженных дефектов, которые необходимо было устранить в кратчайшие сроки – всего их было порядка 500. Помимо ремонта, часть тепловых сетей была полностью обновлена — несмотря на сложные эпидемиологические и экономические условия, энергетики переложили 26 км труб.
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