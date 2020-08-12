Краевой опертшаб разрешил работу ресторанов и бассейнов
Как и предполагалось, на нем был рассмотрен вопрос об открытии заведений общепита, не имеющих "летников" или возможности убрать панорамное остекление. В итоге, оперштаб разрешил работу кафе и ресторанов, но с рядом ограничений: 1,5 метровая дистанция между столиками, соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, по-прежнему нельзя будет проводить банкеты и массовые мероприятия, а также должны быть закрыты танцевальные зоны и детские игровые комнаты.
Кроме того, оперштаб разрешил работу плавательных бассейнов, но бани и сауны все еще под запретом. Также, с 1 сентября снимаются ограничения на размеры учебных групп во всех учебных заведениях Пермского края.
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