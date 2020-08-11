В Пермском крае выявлено 65 новых случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 6637. Ежесуточный прирост больных составил 1,0% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,96 (на 10 августа – 0,99).
Из 65 новых инфицированных – 26 мужчин, 38 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 21 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 12 человек старше 65 лет.
За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 3 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 180 летальных исходов от COVID-19. Еще 112 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.
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