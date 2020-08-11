В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав детей на образование
В ходе прямой телефонной линии родители также смогут задать вопросы, касающиеся дошкольного и дополнительного образования: комплектование детских садов, переводы из одного учебного заведения в другое, доступность услуг в учреждениях допобразования.
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