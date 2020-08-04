В Перми на Компросе снова ограничат движение транспорта по ночам
Как сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, с 5 по 8 августа с 00:00 до 06:00 планируется закрытие движения всех видов транспорта по Комсомольскому проспекту на участке от улицы Советской до улицы Ленина.
5 и 6 августа с 00:00 до 06:00 участок будет закрыт по четной стороне, 7 и 8 августа с 00:00 до 06:00 – по нечетной стороне. В закрытии участков возможны корректировки, связанные с погодными условиями.
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