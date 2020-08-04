В Коми-Пермяцком округе стартовал грибной сезон

Знатоки леса публикуют в соцсетях фото с полными ведрами грибов. Август обещает быть по-настоящему грибным. Несколько минут в лесу - и первая добыча. Пенсионер Валерий Ярков после сильных дождей решил испытать удачу на тихой охоте. В этот лес приезжает каждый год, и нынче первые грибы радуют. Все целые, без червей.Валерий Ярков: "Маслята бывают, красноголовики, подосиновики. Рыжики бывают в той стороне".Самые удачливые уже хвастаются добычей в интернете. Полными, большими 10-литровыми ведрами. Но уточняют, что до сих пор наткнуться на действительно богатую грибную поляну достаточно сложно. Где-то уже грибов много, где-то нет совсем. Так что надо знать места, как говорится. Да и конкуренция большая. Ажиотаж.Сезон сбора продлится до конца сентября, поэтому вновь спасатели напоминают об элементарных мерах безопасности. Если почувствовали, что заблудились, ни в коем случае не блуждайте. Оставайтесь на одном месте и зовите на помощь. Перед походом в лес убедитесь, что ваш телефон достаточно заряжен.Сергей Можаев, начальник отдела гражданской защиты администрации Кудымкарского муниципального округа: "Тут особое внимание нужно уделить детям и престарелым взрослым. Чтобы дети не потерялись, за ними был постоянный присмотр".Уже бывалые любители тихой охоты рассказывают, что ходят только по лесам, которые знают, стараются держаться ближе к дороге.Маргарита Яркова: "Далеко не идём, возле дороги, чтобы было слышно, как машины ездят. Всегда идём вдоль дороги. Чуть можем зайти, чуть-чуть".А для тех, кто больше любит есть, чем собирать, грибы уже можно найти на рыночных прилавках. Здесь те же подберезовики, маслята, красноголовики. С северных районов привезли лисички. За небольшое ведро цена для всех одинаковая.Нина Сафронова: "Мелкие, хорошие - 100 рублей литр".Самые распространенные грибы сейчас - красноголовики и маслята. Мелкие маринуют, крупные - сушат на зиму. Но все любители тихой охоты ждут, когда пойдет рыжик - главный гриб в Кудымкарском районе.