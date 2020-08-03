Как пермяки соблюдают перчаточно-масочный режим

С пятницы по понедельник в Пермском крае от коронавируса или сопутствующих заболеваний, но с подтвержденным диагнозом COVID-19, скончались 29 человек. Об этом гласит официальная статистика. При этом за минувшие сутки умерло 7 человек. Новых заражений 70. Коэффициент распространения - единица. Причины увеличения смертности от COVID-19 сейчас изучаются. Доклад эпидемиологов, видимо, будет обсуждаться в среду на заседании оперативного штаба. Ни у кого сегодня не вызывает сомнения тот факт, что стабильно высокое число положительных диагнозов связано с пренебрежением средствами индивидуальной защиты. Все меньше ограничений и все больше свободы появилось у пермяков. А новая эпидемиологическая культура, похоже, так и не прижилась.Перчаточно-масочный режим формально в Прикамье никто не отменял. Соблюдение дистанции и средства индивидуальной защиты по-прежнему обязательны. Но если в начале пандемии можно было ссылаться на дефицит медицинских масок в магазинах и аптеках, то теперь их можно купить повсеместно, а вот дисциплины у пермяков, похоже, значительно поубавилось.

Начинаем с Парка имени Горького, место хоть и открытое, но вполне общественное. О необходимости ношения маски напоминание на каждой кассе. Однако Анастасия с подругой сегодня себя чувствуют, скорее, белыми воронами: одни на сотню посетителей. Анастасия Третьякова: "Внутренняя потребность и уже какая-то внутренняя привычка".

Русалине приходится ходить без маски по медицинским показаниям, у других таких оправданий нет.

Русалина Замараева: "У меня астма. Я, конечно, в риске. Но маска создает мне больше неприятностей в плане дыхания".

В крупном торговом центре ситуация несколько лучше. Бывает до половины покупателей в масках. Но и это только потому, что в некоторых отделах предлагают бесплатные средства защиты. Татьяна Симагутина: "Во многих отделах предлагают одноразовые маски, особенно когда не очень дешевый отдел, маски у них есть всегда".

Пусть в группе риска, но часть покупателей маску надевают только после напоминания или при виде камеры.

Маргарита Полякова: "Соблюдаю, только забыла надеть - вот у меня есть. По забывчивости, вас увидела, вспомнила". В общественном транспорте дело обстоит особенно печально. По наблюдениям кондуктора Ирины Вершининой, средства защиты использует от силы каждый пятый. И лишний раз пассажирам о пандемии лучше не напоминать.

Ирина Вершинина, кондуктор: "Бесполезно, особенно пьяным или наркоманам, а их здесь достаточно на этом маршруте - это бесполезно". Болеют не только в Перми. На карте распространения COVID-19 в регионе почти половина случаев заражения за пределами краевого центра. И Роспотребнадзор уже устал предупреждать, в последних анимационных роликах рекомендации все те же.