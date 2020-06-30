В Березниках вторые сутки ищут 11-летнюю девочку
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Игорь Сапко: "Считаю крайне важным прийти и проголосовать"
Глава Пермского края Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Губахинский городской округ
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