Краевой минздрав: регион готов к переходу на второй этап снятия ограничений

От имени главы Пермского края Дмитрия Махонина подготовлено письмо в Роспотребнадзор РФ с предложениями изменить для региона коэффициент выхода на второй этап снятия ограничений. Об этом сегодня на заседании правительства региона сообщила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова. По ее словам, на утро 25 июня показатель заболеваемости в крае составляет 131,4 на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе 403,6 на 100 тысяч населения. Это в 3,2 раза ниже, чем по России и в 1,8 раз — чем по Приволжскому округу. Глава краевого минздрава считает, что у региона есть все предпосылки для перехода на следующий этап снятия ограничений.Напомним, при переходе на второй этап разрешат открыть магазины непродовольственных товаров площадью до 800 кв. м с отдельным входом с улицы, при условии нахождения людей в торговом зале из расчета 1 чел. на 4 кв. метра и организации мероприятий по социальному дистанцированию. По согласованию с главным санитарным врачом смогут начать работу некоторые образовательные организации и организации сферы торговли, включая уличные.