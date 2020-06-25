Краевой минздрав: регион готов к переходу на второй этап снятия ограничений
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Пермяки активно поддержали общероссийские праздничные онлайн акции
Сотрудники Роспотребнадзора проверили готовность избирательных участков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 24.06.2020
В Пермском крае 9 автодилеров получили право регистрировать транспортные средства в ГИБДД по желанию владельца
На перекрестке Компроса и ул. Полины Осипенко ограничат движение транспорта
За 23 июня в Прикамье выявлено 89 случаев коронавируса
В прикамскую глубинку приходит телемедицина
В гордуме обсудили бюджет и 300-летие Перми
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