Глава Прикамья поздравил с вручением юбилейной медали 90-летнюю труженицу тыла, выздоровевшую от коронавируса

Глава Пермского края навестил 90-летнюю труженицу тыла Алевтину Улитик. Дмитрий Махонин поздравил её с вручением президентской юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и с тем, что она в свои почтенные годы в пример многим справилась с коронавирусной инфекцией. Женщина заболела коронавирусом накануне 9 мая. Три недели она провела в инфекционном отделении. По словам Алевтины Алексеевны, победить коронавирус ей помогла любовь к жизни, профессионализм врачей и поддержка близких. Дмитрий Махонин пожелал ветерану крепкого здоровья и долголетия.Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "С Победой! Вы тем более в этом году ещё свою победу сделали, победили коронавирус. Вам за это спасибо, хочу пожелать Вам здоровья!"В 1943 году Алевтина Улитик 13-летним подростком работала на металлургическом заводе в Нытве токарем, наравне со взрослыми ковала Победу. В 16 лет она устроилась воспитателем в детский сад при Камской ГЭС и поступила в педагогическое училище. Всю жизнь Алевтина Улитик посвятила дошкольному воспитанию. Для ветерана труда 24 июня – день Парада Победы 1945-го – стал двойным праздником. Тяжелые военные и послевоенные годы, что пришлось пережить миллионам, конечно, совершенно разные страницы истории по сравнению с нынешней напастью, но, как и тогда, одержать верх можно только исключительно общими усилиями.Алевтина Улитик, ветеран труда: "Людям я хочу сказать, чтобы берегли себя, чтобы маски носили, карантин выдерживали."Про таких как Алевтина Улитик говорят – несгибаемое поколение, готовое бороться до конца. Она же уварена - это и есть главная отличительная черта пермского характера.