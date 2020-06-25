Глава Прикамья поздравил с вручением юбилейной медали 90-летнюю труженицу тыла, выздоровевшую от коронавируса

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Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края: "С Победой! Вы тем более в этом году ещё свою победу сделали, победили коронавирус. Вам за это спасибо, хочу пожелать Вам здоровья!"
В 1943 году Алевтина Улитик 13-летним подростком работала на металлургическом заводе в Нытве токарем, наравне со взрослыми ковала Победу. В 16 лет она устроилась воспитателем в детский сад при Камской ГЭС и поступила в педагогическое училище. Всю жизнь Алевтина Улитик посвятила дошкольному воспитанию. Для ветерана труда 24 июня – день Парада Победы 1945-го – стал двойным праздником. Тяжелые военные и послевоенные годы, что пришлось пережить миллионам, конечно, совершенно разные страницы истории по сравнению с нынешней напастью, но, как и тогда, одержать верх можно только исключительно общими усилиями.
Алевтина Улитик, ветеран труда: "Людям я хочу сказать, чтобы берегли себя, чтобы маски носили, карантин выдерживали."
Про таких как Алевтина Улитик говорят – несгибаемое поколение, готовое бороться до конца. Она же уварена - это и есть главная отличительная черта пермского характера.
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