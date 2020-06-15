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В Краснокамске сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента
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← Итоги медиа-акции "Театр дома" подведут сегодня
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11.06.2020 в 17:37
10.06.2020 в 16:13
10.06.2020 в 11:33
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Итоги медиа-акции "Театр дома" подведут сегодня
Налоговые инспекции возобновляют прием граждан
Ещё в трёх территориях Пермского края выздоровели все жители, заболевшие COVID-19
В Пермском крае выявили 107 новых случаев заражения COVID-19
Из больниц Прикамья выписано еще 17 пациентов, оправившихся от коронавирусной инфекции
Пермякам продлили срок действия электронных проездных
Депутаты Законодательного Собрания назначили дату досрочных выборов губернатора Пермского края
Ревизоры ранним утром проверили пермские автобусы
В преддверии Дня России Пермский край подключился сразу к двум онлайн-флешмобам
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