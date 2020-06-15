В Краснокамске сотрудник автомойки угнал автомобиль клиента

В Краснокамске будут судить 26-летнего работника автомойки. Он обвиняется в совершении угона. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, в мае текущего года 35-летний житель Краснокамска приехал на своем автомобиле «Фиат» на автомойку и оставил его, чтобы произвести химчистку салона. В вечернее время мойщик, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, решил покататься на иномарке. Он завел машину и начал движение по улицам города. Но не справился с управлением и въехал в дорожный знак, повредив автомобиль. Охранник во время обхода территории заметил отсутствие транспортного средства и позвонил в полицию. Госавтоинспекторы задержали злоумышленника на месте ДТП. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.