Прокуратура добилась помощи жительнице Чайковского, которая ползком добиралась в магазин
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края, в ходе надзорных мероприятий выяснилось, что женщина продолжительное время являлась неспособной к передвижению, проживала в антисанитарных условиях, а также не получала меры социальной поддержки. Кроме этого в сложный эпидемиологический период, представляемая пожилым людям помощь, оказана ей только после инициирования прокурорской проверки. Также установлено, что участковый уполномоченный отдела МВД России по Чайковскому городскому округу не смотря на имеющуюся информацию, профилактическую работу с семьей, в которой проживала пенсионерка, не проводил, что способствовало ее социальной незащищенности.
По результатам проверки городским прокурором руководителям отдела МВД России по Чайковскому городскому округу и Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому городскому округу внесены представления.
Только после прокурорского вмешательства социальными службами приняты необходимые меры для восстановления прав гражданки, ей оформлена услуга в виде надомного обслуживания, она обеспечена продуктами питания и товарами первой необходимости, решен вопрос о проведении медицинского обследования для определения группы инвалидности.
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