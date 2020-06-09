В Усолье пропала двухлетняя девочка
Приметы девочки: на вид 2 года, среднего телосложения, волосы светло русые. Была одета в белую футболку, красные шорты, на ногах розовые сланцы.
Поиски девочки осуществляются силами сотрудников территориального отдела внутренних дел, МЧС, СУ СК России по Пермскому краю, Росгвардии, волонтеров, местных жителей. Для установления местонахождения пропавшей созданы поисковые группы, которые обследуют лесной массив, подъезды, чердаки, подвалы, колодцы, детские площадки, проверяют прилегающий к дому ребенка район. В розыске используется беспилотный летательный аппарат.
Всех, кто обладает информацией о ребенке, просьба сообщать по телефону 02, либо в Бюро регистрации несчастных случаев ГУ МВД России по Пермскому краю 8(342) 241-36-40.
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