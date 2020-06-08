В Прикамье детские выплаты уже получили 370 тысяч человек

В Прикамье продолжают выплачивать детские выплаты. Напомним, по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет начали выплачивать с 1 июня. На сегодняшний день 370 тысяч из 440 тысяч человек, подлежащих данной единовременной выплате в Пермском крае, переводы уже получили. От остальных 70 тысяч, до 1 октября ожидают заявления на сайте «Госуслуг», через клиентскую службу Пенсионного фонда России или МФЦ. Уточним, что выплата не зависит от уровня дохода семьи, права на материнский капитал, статуса многодетности, наличия работы у родителей. Единственное условие - российское гражданство и проживание родителей на территории России. Кроме того, деньги не дадут, тем, кто предоставил неверные данные или указал в заявлении номер чужого банковского счета. А также, лишенным родительских прав или ограниченным в них. Поэтому в ПФР призывают тщательно проверять заполненные заявления перед отправкой.
Станислав Аврончук, управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю: "Женщины жалуются, говорят, что они не лишены родительских прав, а на сайт пришло сообщение, что отказ в выплате, потому что произошло лишение родительских прав. Мы выясняем по таким случаям, очень часто выясняем, что, это решение, о лишении родительских прав, относится к отцу детей. Мы просим подать маму снова такое заявление. Отслеживаем в ручную такие заявления и помогаем, чтобы по ним пришли положительные решения."
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