Записаться на прием в налоговую можно уже сейчас
Первые две недели июня налоговые инспекции Пермского края продолжат работу в особом режиме, то есть без осуществления личного приема.
С 15.06.2020 налоговые органы Пермского края будут осуществлять прием и обслуживание налогоплательщиков, но только по предварительной записи.
Записаться на прием в налоговую можно уже сейчас через интерактивный сервис «Онлайн-запись на прием в инспекцию» https://order.nalog.ru/ или позвонив по бесплатному номеру телефона 8 (800) 222-22-22.
Прием налогоплательщиков с 15.06.2020 будет осуществляться с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, в связи с чем, при посещении налогового органа гражданам необходимо обязательно использовать средства индивидуальной защиты. Кроме того, УФНС России по Пермскому краю рекомендует воздержаться от посещения налоговых инспекций заявителей с детьми, а также граждан старше 65 лет.
В первые две недели июня прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, поступающей в налоговый орган на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, осуществляется исключительно через специально оборудованные боксы, расположенные в инспекциях. При этом документы должны быть упакованы в конверты либо файлы, с указанием контактного номера телефона для дистанционного решения возможных вопросов.
Кроме того, налогоплательщикам рекомендуется использовать возможности интернет-сервисов Федеральной налоговой службы, https://www.nalog.ru/rn59/about_fts/el_usl/ через которые можно решить большинство своих вопросов, в том числе ознакомиться с перечнем мер поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавирусной инфекции, и отправить заявление для получения федеральной субсидии.
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