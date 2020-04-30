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← «ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 29.04.2020

В Прикамье открываются ярмарки по продаже рассады и саженцев

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Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом определил специальный порядок реализации садоводческих товаров, продукции и садовых принадлежностей. Всего в 43 муниципалитетах края будет доступно 136 специально оборудованных площадок.
Организатор открытой торговой площадки несет полную ответственность за проведение мероприятий против распространения COVID-19. Организатор должен обеспечить на площадке не менее 15 торговых мест с санитарными разрывами между ними не менее 2 метров, чтобы покупатели могли дистанцироваться друг от друга на 1,5 метра, обеспечить условия для обработки рук кожными антисептиками, проводить влажную обработку с дезинфекторами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа.

Метки: Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 30.04.2020 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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