В Прикамье открываются ярмарки по продаже рассады и саженцев
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом определил специальный порядок реализации садоводческих товаров, продукции и садовых принадлежностей. Всего в 43 муниципалитетах края будет доступно 136 специально оборудованных площадок.
Организатор открытой торговой площадки несет полную ответственность за проведение мероприятий против распространения COVID-19. Организатор должен обеспечить на площадке не менее 15 торговых мест с санитарными разрывами между ними не менее 2 метров, чтобы покупатели могли дистанцироваться друг от друга на 1,5 метра, обеспечить условия для обработки рук кожными антисептиками, проводить влажную обработку с дезинфекторами всех контактных поверхностей и инвентаря каждые 2-4 часа.
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