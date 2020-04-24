«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 24.04.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.
|
24.04.2020 в 21:31
24.04.2020 в 10:24
24.04.2020 в 09:55
23.04.2020 в 22:03
23.04.2020 в 18:48
24.04.2020 в 12:10
22.04.2020 в 22:52
21.04.2020 в 10:25
13.04.2020 в 11:45
10.04.2020 в 21:24
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 24.04.2020
Минздрав подтвердил информацию о вспышке коронавируса в клинике РЖД
Паводок: в выходные подтопление территорий маловероятно
Как правильно выбрать антисептик
Акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в кругу семьи
В Перми стартует акция «Друг с доставкой на дом»
Число заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 300
В Кудымкар направят аппараты ИВЛ
Задержаны жители Подмосковья, которые сбывали героин в Прикамье и Тюмени
В Пермском крае открыты лаборатории по исследованию клещей
COVID-19: в аэропорту и на вокзале Пермь-II усилены меры безопасности
Жительницу Чусового оштрафовали за фейковую публикацию о коронавирусе
Жители Прикамья смогут купить рассаду и огородный инвентарь
Культурный след: в Прикамье могут появиться памятники Бабе-Яге, барону Мюнхгаузену и матрёшке
Политех и ПГНИУ вошли в список лучших вузов мира
Темпы распространения коронавируса в Пермском крае ниже среднего по России
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 23.04.2020
В Перми вновь будут судить водителя автобуса, в котором погиб 12-летний кадет
«Облил знакомую и поджег»: повторный суд присяжных признал жителя Березников виновным в убийстве
Пермские электрички готовят к летнему сезону
Музей-диорама в Мотовилихе отмечает юбилей
Пермяки могут поучаствовать в конкурсах каналов "Цифрового телевидения"
Полторы тысячи исследований в сутки: как в Перми проводят анализ на коронавирус
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 23.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 22.04.2020
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 21.04.2020
Муниципалитеты самостоятельно решают, кому положены сухие пайки
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.04.2020
Пермский край. Неделя за 159 секунд
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.04.2020
В ГИБДД рассказали, как ловят нарушителей домашнего карантина
Магазин постоянных распродаж «Галамарт» запустил бесплатную доставку товаров для дома в Перми
«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 16.04.2020
Добавить комментарий: