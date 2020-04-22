«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 22.04.2020

В начале января текущего года возле дома по ул. Карпинского был обнаружен труп 29-летней пермячки, на теле которой полицейские обнаружили множественные синяки и ссадины. Экспертиза установила, что смерть женщины имеет криминальный характер. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, 49-летнего гражданина, который дал признательные показания. Установлено, что мужчина и женщина отмечали вместе новогодние праздники. В ходе распития спиртного из-за неприязненных отношений злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую по голове, после чего гражданка скончалась. Мужчина во время следствия находился под стражей. Ранее он 6 раз привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемый дал признательные показания, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело передано в суд.