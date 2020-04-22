Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← «ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 21.04.2020

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 22.04.2020

смотреть видео

Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня.

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Опубликовано: 22.04.2020 в 21:56 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 21.04.2020

Муниципалитеты самостоятельно решают, кому положены сухие пайки

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.04.2020

Пермский край. Неделя за 159 секунд

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 17.04.2020

В ГИБДД рассказали, как ловят нарушителей домашнего карантина

Магазин постоянных распродаж «Галамарт» запустил бесплатную доставку товаров для дома в Перми

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 16.04.2020

За 15 апреля в Прикамье выявлено 18 случаев коронавируса

В Перми стартовала всероссийская акция «Задачка со звездочкой»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← «ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 21.04.2020

Обратите внимание

в Перми

Сухпаёк дошкольника: кому помогать, определяют муниципалитеты
В Пермском крае начали выдавать сухие продуктовые пайки семьям дошколят льготных категорий. Но, как оказалось, не всех. Самый длинный список в Перми. А за пределами краевой столицы кому помогать, выбирают муниципалитеты.
22.04.2020 в 11:35

Метки: Образование, в Пермском крае, в Перми, Общество

В Перми раскрыто убийство женщины в новогодние праздники
В начале января текущего года возле дома по ул. Карпинского был обнаружен труп 29-летней пермячки, на теле которой полицейские обнаружили множественные синяки и ссадины. Экспертиза установила, что смерть женщины имеет криминальный характер. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого, 49-летнего гражданина, который дал признательные показания. Установлено, что мужчина и женщина отмечали вместе новогодние праздники. В ходе распития спиртного из-за неприязненных отношений злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую по голове, после чего гражданка скончалась. Мужчина во время следствия находился под стражей. Ранее он 6 раз привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемый дал признательные показания, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Дело передано в суд.
22.04.2020 в 11:00

Метки: Преступления, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 21.04.2020
Главные информационные итоги дня
21.04.2020 в 21:21

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«Горьковка» открыла виртуальную выставку изданий военных лет
Сотрудники отдела редких книг сделали музыкальный видеоролик, куда вошли архивные фото и видеоматериалы времен Великой отечественной. Издания, представленные на выставке, отпечатаны в суровое военное время в Пермском (Молотовском) издательстве, в учреждениях Молотова и Госторгиздате.
21.04.2020 в 15:00

Метки: Культура, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 20.04.2020
Главные информационные итоги дня
20.04.2020 в 21:48

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

Россия танцует дома!
Телеканал «Россия» запускает народное голосование за лучший ролик в рамках масштабного флешмоба «Россия танцует дома». Проект запущен авторами шоу «Танцы со звездами», участники которого каждую недели выкладывают в сеть учебный ролик, а зрители повторяют движения, записывают свое видео и выкладывают его в любой из социальных сетей с хештегом #Россиятанцуетдома. Лучшие ролики будут показаны в эфире телеканала «Россия», а победители народного голосования станцуют на одном паркете со звездами.
21.04.2020 в 10:25

Метки: Общество, В России, Здоровье

Розы в Казани недорого - Flowwow
В интернете можно заказать любой букет с доставкой. Это удобно и выгодно.
13.04.2020 в 11:45

Метки: В России

Афиша мероприятий в Москве: где забронировать билеты по самой выгодной цене
Где забронировать билеты по самой выгодной цене на мероприятия в Москве. Что предлагают мастер-классы.
10.04.2020 в 21:24

Метки: В России, Культура, Анонс

11 апреля в эфире телеканала «Россия» - беспрецедентный концерт «МЫ ВМЕСТЕ»
Это акция благодарности российским врачам, которые героически сражаются за жизни тысяч пациентов с диагнозом COVID-19, волонтёрам, взявшим на себя заботу о людях из группы риска, — всем, кто в это непростое для страны время каждый день рискует своим здоровьем, но выполняет свой профессиональный и человеческий долг, и всем, кто остается дома
10.04.2020 в 11:16

Метки: Общество, СМИ, В России

Пермский край занял первое место в рейтинге регионов с лучшими способами борьбы с коронавирусом
Рейтинг субъектов опубликован на сайте Центра политической конъюнктуры. На первое место эксперты поставили Пермский край, где объявлены расширенные меры поддержки бизнеса и граждан
09.04.2020 в 16:47

Метки: В России, Общество, Здоровье, Сделано в Перми

Лента новостей RSS каналы

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 22.04.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 22.04.2020

В Прикамье обсудили вопрос весенней уборки и дезинфекцииВ Прикамье обсудили вопрос весенней уборки и дезинфекции

Сотрудники ГИБДД сосредоточены на профилактике, а не на санкцияхСотрудники ГИБДД сосредоточены на профилактике, а не на санкциях

Дмитрий Махонин поручил сократить расходы на содержание правительстваДмитрий Махонин поручил сократить расходы на содержание правительства

На сайте пермского международного марафона продолжается онлайн регистрацияНа сайте пермского международного марафона продолжается онлайн регистрация

Дистанционное обучение помогает раскрыть талантыДистанционное обучение помогает раскрыть таланты

В Коми-Пермяцком округе началась «охота» на пистикиВ Коми-Пермяцком округе началась «охота» на пистики

Тренируйся дома: как поддержать форму во время самоизоляцииТренируйся дома: как поддержать форму во время самоизоляции

Пермские волонтеры присоединились к проекту "Подвези доктора" Пермские волонтеры присоединились к проекту "Подвези доктора"

Число заболевших коронавирусом в Прикамье увеличилось до 266Число заболевших коронавирусом в Прикамье увеличилось до 266

На телеканале «Россия 1» стартует новое скетч-шоу «Дом культуры и смеха»На телеканале «Россия 1» стартует новое скетч-шоу «Дом культуры и смеха»

Сухпаёк дошкольника: кому помогать, определяют муниципалитетыСухпаёк дошкольника: кому помогать, определяют муниципалитеты

В Перми раскрыто убийство женщины в новогодние праздникиВ Перми раскрыто убийство женщины в новогодние праздники

В Перми прокуратура проведет «горячую линию» по правам ветеранов Великой Отечественной войныВ Перми прокуратура проведет «горячую линию» по правам ветеранов Великой Отечественной войны

В Перми ко Дню Победы приведут в порядок памятники и монументыВ Перми ко Дню Победы приведут в порядок памятники и монументы

«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 21.04.2020«ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 21.04.2020

Муниципалитеты самостоятельно решают, кому положены сухие пайкиМуниципалитеты самостоятельно решают, кому положены сухие пайки

Полмиллиона цветов для любимой ПермиПолмиллиона цветов для любимой Перми

В Прикамье стартовала Всероссийская декада подпискиВ Прикамье стартовала Всероссийская декада подписки

«Горьковка» открыла виртуальную выставку изданий военных лет«Горьковка» открыла виртуальную выставку изданий военных лет

Кто принимает старые катализаторыКто принимает старые катализаторы

В Пермском крае проведено более 24 тысяч исследований на коронавирусВ Пермском крае проведено более 24 тысяч исследований на коронавирус

В Прикамье ожидаются ливни и мокрый снегВ Прикамье ожидаются ливни и мокрый снег

Прокуратура проведет "горячую линию" по правам заключенных Прокуратура проведет "горячую линию" по правам заключенных

Россия танцует дома!Россия танцует дома!

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную