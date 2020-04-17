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В ГИБДД рассказали, как ловят нарушителей домашнего карантина

Количество патрулей полиции в Пермском крае увеличено. Как заявляют в ГИБДД, это позволяет контролировать ситуацию во всех районах региона, а также на въездах и въездах в город Пермь. Делается это для соблюдения режима самоизоляции. Любых участников движения сотрудники ГИБДД могут остановить, уточнить маршрут, цель и причины передвижения водителей и пассажиров. Каждого могут проверить по базам данных, чтобы выяснить не находится ли человек на карантине официально. Ту же функцию выполняют сегодня камеры видеофиксации. На первый раз максимум, что грозит - это разъяснительная беседа, однако при повторном нарушении установлен штраф до 30 тыс. рублей. Это статья 20.6.1 - "Не выполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозу ее возникновения". Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Перми: "Сотрудниками проверяется разрешение на передвижение, уточняется маршрут следования и цель данного передвижения. Также проверяются пассажиры. Участники дорожного движения проверяются по базам, а также сверяются по спискам лиц, которым главным санитарным врачом Пермского края выдано предписание о соблюдении карантина. Кроме того, все транспортные средства, принадлежащие указанным лицам внесены в программный комплекс видеонаблюдения. При сработке камеры при прохождении автомобиля, направляется ближайший наряд для проверки данного водителя."

Метки: Власть, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 17.04.2020 в 16:17 в рубрике - Вести Пермь

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← Магазин постоянных распродаж «Галамарт» запустил бесплатную доставку товаров для дома в Перми

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