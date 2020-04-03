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← «ВЕСТИ-Пермь ONLINE» - 02.04.2020

«Вести с Думой. Сидим дома». Выпуск от 02.04.2020

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Очередной выпуск "Вести с Думой" вышел в необычном формате - в условиях самоизоляции ведущая Мария Шилова и депутаты-участники программы находились у себя дома. Это не помешало обсудить актуальные для пермяков вопросы.


Опубликовано: 03.04.2020 в 11:52 в рубрике - Вести Пермь

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