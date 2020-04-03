«Вести с Думой. Сидим дома». Выпуск от 02.04.2020
Очередной выпуск "Вести с Думой" вышел в необычном формате - в условиях самоизоляции ведущая Мария Шилова и депутаты-участники программы находились у себя дома. Это не помешало обсудить актуальные для пермяков вопросы.
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