Пермский край. Неделя за 159 секунд





ЗАЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

Мы работаем не смотря на все сложности. Предприятие "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" до конца года планирует ввести в эксплуатация три новых месторождения в Уинском и Соликамском районах. На все происходящее, безусловно, влияет и ситуация на рынке, и пандемия коронавируса. Нефтяники работают в постоянном контакте с властями и предпринимают все меры безопасности. Но от задуманного не отказываются. Во-первых, есть технология. И некоторые процессы остановить просто нельзя. Во-вторых, обязательства перед своими коллективами. И еще одно: стабильная работа отрасли важна для всего региона.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Сразу три варианта. На выбор. Это про давно обсуждаемое переустройства пермского стадиона "ЮНОСТЬ". Пока неясно, насколько все это официально. Красивые картинки размещены на интернет - ресурсах одной из проектных организаций. По сути, все предлагается кардинально перестроить. Чтобы на выходе получить современный объект, целиком и полностью «заточенный» исключительно под коньки. Как для профессионалов - конькобежцев, фигуристов, хоккеистов, так и для любителей просто покататься в свободное время.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Не верь энергетикам счетчики предлагающим. В Перми псевдо - специалисты предлагают поменять приборы учета. Мол, имеющиеся только кажется что работают исправно. А на самом деле давно из строя вышли и их требуется заменить. Процедуру готовы провести незамедлительно. За каких то 5900 рублей. "ПЕРМЭНЕРГОСБЫТ" в связи с этим заявил:

а) официальный прибор учета с установкой стоит две неполных тысячи рублей,

б) настоящие специалисты никогда по домам не ходят и на платной замене счетчиков не настаивают.

Совет тем, кто сталкивается с липовыми электриками: гнать с порога и незамедлительно сообщать куда следует.

ПРОГОНОЗ НЕДЕЛИ

От +11С до -12С. Синоптики говорят, что всех нас в ближайшие дни ждут самые настоящие температурные качели. Воскресное потепление к середине следующей недели может смениться резким похолоданием. Днем обещают ноль, а ночью почти зимние -12 С. Зато к следующим выходным все опять вверх. Пока по прогнозу от 8 до 10 градусов тепла. Бонусом обещаны все сезонные явления: осенние дожди, зимние снегопады, весенняя капель и летнее солнце.

ВИДЕО НЕДЕЛИ

А еще в Перми уже открыли купальный сезон. Пока неофициально, но весьма уверенно. Неизвестный мужчина понырял прямо возле коммунального моста. Причем, судя по видео, его не смутили ни температура воды, ни сугробы на берегу. Зачем он полез в воду неизвестно. Равно как и то, получил ли удовольствие. Медики же на сей счет высказались однозначно: для неподготовленных такие вот водные процедуры весьма опасны.