Уникальную операцию провели хирурги Пермского онкологического диспансера. При лечении меланомы впервые использовали прибор «Gamma Finder». Как в игре «горячо-холодно»: чем ближе к проблемному месту, тем громче сигнал. Прибор «Gamma Finder» реагирует на радиофармпрепарат. Его ввели в организм пациентки еще до операции. Вещество концентрируется в том месте, где поражен лимфоузел. Его тоже нужно удалить, чтобы не было метастазов. При меланоме важен каждый миллиметр.

Михаил Денисов, заместитель главного врача по хирургической части Пермского краевого онкологического диспансера: "Данный прибор позволяет у пациентов выявить возможно имеющуюся уже распространенную стадию, которую невозможно определить обычными методами исследования. Компьютер, ультразвук не покажут, поражен этот узел микрометастазами или нет".Эту уникальную операцию в Перми проводят впервые. Процессом руководит московский хирург Игорь Самойленко, ассистируют ему доктора онкодиспансера.

Игорь Самойленко, старший научный сотрудник «Национального медицинскинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина" (г. Москва): "Пермские коллеги стали счастливыми обладателями оборудования, которое необходимо онкологическим стационарам. Это датчик для определения сигнальных лимфотических узлов. Для меланомы кожи они раньше не выполняли этих манипуляций, мы приехали – показали, как это можно сделать".

Во время операции пациентка находится в сознании, манипуляции выполняются под местным наркозом. Действия хирурга в прямом эфире транслируются на большой экран в актовом зале - за процессом следят и другие доктора.Операция прошла успешно и заняла не более получаса. Через небольшой разрез в паховой области хирурги удалили поврежденный лимфоузел. Уже завтра пациентка встанет на ноги, через три дня ее выпишут, а через пять дней будут готовы результаты гистологии, от которых будет зависеть дальнейшее лечение.

В 2019 году диагноз меланома, то есть рак кожи, был поставлен 246 жителям Прикамья. Большинство вылечились полностью. Здесь важно выявить недуг на самой ранней стадии. Для этого онкодиспансер приобрел еще один прибор - самый современный в своем роде - цифровой дерматоскоп. Он исследует проблемную зону. Сейчас готовится к открытию кабинет цифровой дерматоскопии. Его специалисты будут составлять «карту родинок» пациента и, используя особое программное обеспечение, наблюдать за ними в динамике.