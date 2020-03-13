По Байкалу на коньках: подробности экстремального путешествия

Группа туристов-экстремалов из Перми, в составе которой была восьмилетняя девочка, преодолели 200 километров по льду озера Байкал на коньках. Именно преодолели, потому что простым этот поход никто из них назвать не решается.Озеро Байкал - как будто другая планета, где под ногами вместо земли лёд, а под ним бесконечная толща воды.

Михаил Трефилов: "Ветер называется баргузин. Он подул и нас понесло. Ветер раздул снег и открыл нам поле ледовое, по которому мы начали катиться на коньках".

Семья Трефиловых вместе с группой пермских туристов покорила самое глубокое озеро в мире. Восьмилетняя Аня не скрывает, что было нелегко, но впечатления перекрывают всё.

Коньки – причем в этом случае самодельные – нужны для того, чтобы преодолевать большие расстояния по крупнейшему природному резервуару с пресной водой. В жизни лёд больше проблема – он скользкий, а на реке не вызывает никаких эмоций. То ли дело байкальский лёд! Столько разновидностей: шорох, склянка, сало, сокуи, это тот, что на скалах намерзает, торос, забереги.

Стокилометровый маршрут вдоль восточного берега острова Ольхон начался со снегопада, и путешественникам пришлось идти какое-то время пешком.

Преодолеть маршрут можно было вообще на машине или на аэролодке, но ощущения не те.

Вопрос приготовления пищи тоже был успешно решён. Рацион, как у альпинистов, с собой только самое необходимое.

По-настоящему экстремальным испытанием стали холодные ночевки. Температура после заката солнца опускалась до -20 градусов. Стоит ли говорить об ориентирах при отсутствии искусственных источников света и утреннем подъёме, когда одежда становится «дубовой».Григорий Саранча: "Для чего у нас были холодные ночевки, чтобы мы послушали лёд, потому что когда ты лежишь, под тобой 1,5 метра льда, который ходит, а под ним от 400 до 1,5 километров. Это просто нереально, ты как будто на луне находишься, а под тобой земля".

Туристы сходятся в одном: впечатления, которые они получили, их не то что масса, они невероятны, как и сам Байкал – уникальное творение природы и настоящее национальное сокровище России.