Зачисление первоклассников в школы станет прозрачным

В Перми создали общественную комиссию, которая будет контролировать прием детей в первые классы. В ее состав вошли представители департамента образования и родители. Создали ее для того, чтобы контролировать соблюдение правил при приеме в первые классы, а в случае конфликтов - регулировать их. Например, если школа отказывает в приеме документов или наоборот, запрашивает дополнительные, сверх стандартного перечня. Разбираться в спорных ситуациях члены комиссии будут на выезде. Обратиться сюда можно в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Кроме того, до конца февраля по будням с 9:00 до 18:00 часов в департаменте образования работает и горячая линия – (342) 212-25-79.

Оксана Орехова, начальник отдела организации предоставления муниципальной услуги общего образования департамента образования администрации Перми:

- При любом возникновении конфликта или выявлении нарушения члены этой комиссии отрабатывают каждый случай индивидуально, выезжают на место и стараются решить ситуацию в пользу семьи и ребенка.

Еще одно новшество этого года - преимущество при зачислении получат дети, чьи братья и сестры уже учатся в этой школе, но не в выпускном 11-м классе. Чтобы получить такое право необходимо предоставить свидетельство о рождении каждого из детей, а также регистрацию по одному месту жительства.