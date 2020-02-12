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Журналисты сразились в WOT. Кто победил?

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Пермские журналисты решили поиграть в танки. Речь о турнире по игре, которую геймеры сокращенно зовут «WOT» - мир танков в английской аббревиатуре. А заодно познакомились с новыми интернет-тарифами и скоростями.

В мир танков, который уже давно вышел за рамки одной игры, доступ открыт каждому. И пермские журналисты готовы померятся силами друг с другом, сидя за компьютером друг напротив друга. Сегодня, по словам Анатолия, решающую роль играет именно команда.

Анатолий Конюхов:

- На самом деле ощущения хорошие, во-первых, ты видишь, с кем играешь, во-вторых, более такой сплоченный командный дух, веселее.

Танки для турнира выбрали уникальные Т44-100Р. Полностью прокаченный экипаж и машина готова к бою. Таких характеристик в игре нет больше ни у кого. Все потому что танк можно получить, только подключившись к тарифу «Игровой» от «Ростелекома».

Данил Климов, менеджер по продажам ПАО «Ростелеком»:

- Это совместный труд компании «Варгейминг» и компании «Ростелеком». Отличная подвижность, отличное бронирование для среднего танка, отличная боеспособность, пушка хорошая.

Вместе с танком геймер получает еще и премиум-аккаут, а это значит быстрое развитие в игре без дополнительных затрат. И, конечно же, высокую скорость и низкий пинг: обычно оператор проводит оптоволокно только до дома, «Ростелеком» пошел дальше и заводит оптику в каждую квартиру, отсюда мгновенный запрос и ответ сервера.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Мы имеем возможность обеспечить высокую скорость, качество и надежность услуги интернет. Кроме того, по технологии «Оптика в квартиру», по одному проводу можно подключить несколько услуг - интернет, интерактивное телевидение, цифровая телефония, видеонаблюдение и сервисы умного дома.

Виртуальными боями дело не ограничивается, журналисты отправляются в боевой тир.

В тире, конечно, сам за себя, нет того командного духа, но аналоговое боевое оружие дарит совсем другие непередаваемые ощущения. Сегодня у нас кольт-1911.

Впрочем, и на этом бои не заканчивается, кроме танков есть еще и эпичные морские и воздушные сражения с бонусами от «Ростелеком». Но это, пожалуй, прибережем для будущей победы.

Метки: Интернет, Культура

Опубликовано: 12.02.2020 в 20:57 в рубрике - Вести Пермь

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