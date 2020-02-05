Антирейтинг управляющих компаний составили пермские энергетики

1 млрд. 195 млн. рублей задолжали теплоэнергетикам 10 управляющих компаний Перми. Все они указаны в антирейтинге неплательщиков, составленном пермским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс». В «черный список» входят УК, которые собирали платежи с жителей, однако неполностью перечисляли их ресурсоснабжающим организациям.

В лидерах - «Закамская управляющая компания», «Техкомфорт» и «МАКО» - их долги колеблются от полутора сотен миллионов до 188 млн. Также в антирейтинге есть две организации с почти идентичными названиями: управляющая компания «Профи-Дом» и «УК «Профи-Дом». Они имеют разные ИНН, но обслуживают один и тот же жилой фонд. Тепловикам в сумме они должны более 183 млн. рублей.

В марте прошлого года бывший директор «УК «Профи-Дом» Алексей Бочкарев по решению Мотовилихинского суда приговорен к 4 годам лишения свободы. Он осужден как член преступной группы, похитившей более 26 млн. рублей, подлежащих перечислению ресурсникам - «Т Плюс», «ПСК», «НОВОГОР-Прикамье». Также, в 2019 году Алексей Бочкарев был осужден за хищение денежных средств с расчетного счета УК «Профи-Дом» в размере порядка 1 млн. рублей, которые должны были направить на проведение текущего ремонта и подготовки внутридомовых сетей.

Александр Молчанов, руководитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс»: «Жилищные организации должны выполнять свои обязательства по содержанию инженерной инфраструктуры зданий. Добросовестные жители носят платежи по квитанции и вправе требовать от управдомов своевременного проведения текущих ремонтов в своих домах. От этого зависит, в том числе, качество и безопасность коммунальных услуг».