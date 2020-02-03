Пятеро детей получили отравление в сауне в Перми
Специалисты Роспотребнадзора и Следственного комитета сегодня начали проверку по факту отравления в сауне. Все случилось на улице Карпинского в субботу. 12 человек здесь отмечали день рождения пятилетней девочки. В итоге после купания в бассейне пять ребятишек угодили в больницу с жалобами на жжение в глазах. Подробнее в видеосюжете
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