Пятеро детей получили отравление в сауне в Перми

Специалисты Роспотребнадзора и Следственного комитета сегодня начали проверку по факту отравления в сауне. Все случилось на улице Карпинского в субботу. 12 человек здесь отмечали день рождения пятилетней девочки. В итоге после купания в бассейне пять ребятишек угодили в больницу с жалобами на жжение в глазах. Подробнее в видеосюжете