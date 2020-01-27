Новую мобильную буровую установку презентовали в Прикамье
Пермский разработчик - завод нефтегазового машиностроения «Синергия» презентовал мобильный буровой комплекс для бурения основных стволов скважин. Гостями здесь стали партнёры завода и потенциальные заказчики из разных
Гости презентации - это партнёры завода и потенциальные заказчики из разных российских регионов и стран ближнего зарубежья - все, кто занимается разработкой недр, и кому интересно оборудование, которое изготавливают на «Синергии».
Слово «мобильный» в названии присутствует не зря - именно мобильность комплекса позволяет в короткие сроки позволяет осуществить его монтаж или демонтаж и, соответственно, перемещать в нужное место с наименьшими затратами времени и ресурсов.
Ещё одним из преимуществ на заводе называют собственные разработки. Более двадцати лет предприятие предлагает газовикам и нефтяникам плунжерные насосы высокого давления. И новый буровой комплекс - это очередной шаг вперёд, что подтверждают участники презентации.
При необходимости пермяки готовы собирать под ключ по одному комплексу в месяц, а ещё мысли - самим разработать и собирать буровые вышки, чтобы про буровой комплекс можно было говорить на сто процентов – «сделано в Перми».
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