Пермякам доступны передовые наработки в офтальмологии

Чем отличается современная офтальмология от той, что была 20 лет назад?

Один пример: сейчас хирургия катаракты – это вопрос всего одного визита в клинику. Современные технологии позволяют провести диагностику, сделать операцию и отпустить пациента домой в тот же день. Большинство обследований при этом бесконтактные и максимально точные.

Уже на протяжении шести лет клиника «Три-З» продолжает удерживать лидерство в прогрессивных технологиях офтальмологии на территории Пермского края.

В клинике «Три-З» более 50 видов искусственных хрусталиков, в том числе последнего поколения, в основе работы которых лежит технология EDOF. Это линзы с расширенной глубиной фокуса. Чем больший выбор хрусталиков, тем больше возможностей подобрать максимально подходящий для конкретного человека.

В минувшем году клиника «Три-З» приняла 19 тысяч пациентов – в три раза больше, чем в год своего открытия.

Чтобы смотреть на мир новым взглядом, теперь необязательно ехать в столицу или за рубеж. Достаточно обратиться к специалистам клиники и уточнив противопоказания подобрать индивидуальный метод лечения недуга. К услугам пациентов лазерная коррекция зрения, хирургия катаракты, лечение глаукомы, а также патологий сетчатки и стекловидного тела – всё это доступно для жителей Прикамья в клинике «Три-З».









Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом







