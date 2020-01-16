«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.01.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Вечерний выпуск "Вести Пермь" - главные информационные итоги дня.
|
15.01.2020 в 19:34
15.01.2020 в 10:34
14.01.2020 в 22:05
13.01.2020 в 23:59
13.01.2020 в 21:55
16.01.2020 в 16:51
15.01.2020 в 10:40
15.01.2020 в 10:34
14.01.2020 в 00:35
13.01.2020 в 21:18
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.01.2020
Росстат проведет выборочный опрос населения
Павел Прилучный: «Не пожелаю своим детям актерскую судьбу!»
«Образование и карьера» новая выставка на пермской ярмарке
В Пермском крае сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом
«ВЕСТИ-Пермь» - выпуск 15.01.2020
Гидрометеорологические изыскания в 2020 году
Что скрывают старинные особняки
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.01.2020
Ледовый городок в Перми станет межрегиональным центром зимнего отдыха
Предпринимателям выделят субсидии из бюджета
Бланки дипломов: на что стоит обратить внимание при их покупке
Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского края
Новые возможности мобильного приложения «Биометрия»
Строительство Пермского зоопарка приостановлено
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.01.2020
В Прикамье иностранцам нельзя работать?
Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золото Юношеской олимпиады
Пасека «Монастырская» приглашает распробовать новые сорта меда
Батареи в мкр Владимирский потеплеют к вечеру
Оплату труда школьных учителей защитят Трудовым Кодексом
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.01.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.01.2020
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«ВЕСТИ-Пермь» - выпуск 15.01.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.01.2020
Строительство Пермского зоопарка приостановлено
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.01.2020
В Прикамье иностранцам нельзя работать?
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.01.2020
Сноутюбинг опасен?
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.01.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.01.2020
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.01.2020
Добавить комментарий: